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Observatoire des droits humains

L’immortalité artificielle à nos portes : panacée ou danger ?

par Emmanuelle Marceau, Professeure associée à l'École de santé publique, Université de Montréal
L’IA permet désormais de dialoguer avec les morts. Mais ces avatars numériques soulèvent des questions éthiques majeures sur notre rapport à la finitude.La Conversation


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