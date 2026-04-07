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Paradoxes de la transition énergétique mondiale : entre ambitions vertes et extraction minérale intensive

par Margaux Maurel, Doctorante en affaires internationales spécialisée sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux des projets d'infrastructure et d'énergie dans les pays du Sud Global et l'activisme transnational. Chercheuse affiliée au CERIUM, HEC Montréal
Derrière la transition énergétique « verte », l’essor des minerais critiques révèle quatre paradoxes majeurs, entre extractivisme déplacé et nouvelles dépendances.La Conversation


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