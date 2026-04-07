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Observatoire des droits humains

Les villes africaines sont confrontées à de nombreux défis : comment les rendre plus saines

par Elaine Nsoesie, Assistant Professor, Department of Global Health, Boston University School of Public Health, Boston University
Blessing Mberu, Head of Urbanisation and Wellbeing, African Population and Health Research Center, African Population and Health Research Center
Un nouveau livre intitulé Urban Health in Africa examine la manière dont l'urbanisation rapide à travers le continent influence la santé publique et le bien-être. S'appuyant sur diverses recherches et études de cas, cet ouvrage redéfinit les villes africaines non seulement comme des lieux de défis, mais aussi comme des lieux d'innovation, de résilience et d'opportunités.

Nous avons échangé avec Elaine Nsoesie,…La Conversation


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