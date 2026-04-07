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Observatoire des droits humains

Quand la famille moderne redéfinit l’entreprise familiale

par Gérard Hirigoyen, Professeur émérite Sciences de Gestion, Université de Bordeaux
Mohamed Ouiakoub, Maître de conférences en Sciences de gesiton à l'Université de Lorraine, Université de Lorraine
La multiplication des formes de famille redéfinit les règles de transmission et de gestion des entreprises familiales. Le changement vient de commencer. Quelles mutations peut-on d’ores et déjà anticiper ?La Conversation


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