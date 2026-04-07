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Observatoire des droits humains

Attendus partout, recrutés nulle part : quelques réalités sur l’insertion professionnelle des jeunes

par Jean Pralong, Professeur de Gestion des Ressources Humaines, EM Normandie
On les dit moins impliqués, dans le meilleur des cas. Les jeunes sont accusés de bien des maux dans le monde professionnel. Et si leur comportement révélait surtout une très grande rationalité ? C’est bien connu, on en a toujours pour son argent…

Les sondages, les conférences ou les articles sur la « génération Z », née entre entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, se succèdent et, avec eux, des récits aussi prévisibles que les Lacs du Connemara, de Michel Sardou, dans une soirée de mariage. Les…La Conversation


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