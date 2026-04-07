Endométriose : une maladie longtemps ignorée malgré des symptômes décrits depuis l’Antiquité
par Nadjib Mohamed Mokraoui, Médecin épidémiologiste, doctorant au Centre de recherche en Épidémiologie et Santé des Populations (CESP), équipe Épidémiologie Gynécologique (EpiGyn), Inserm. Travaux de recherche portant sur l’endométriose, Inserm
Des symptômes liés à l’endométriose étaient décrits dès l’Antiquité. Pourtant cette maladie est longtemps restée ignorée du fait des représentations médicales et sociales de la douleur féminine.
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- mardi 7 avril 2026