À l’approche de la Coupe du monde, l’ONU met en avant le rôle du sport pour bâtir des ponts et faire tomber les barrières

La finale de la Coupe du monde 2026 se tiendra au MetLife Stadium, dans le New Jersey, à quelques kilomètres du Siège des Nations Unies où, mercredi dernier, des athlètes de haut niveau et des responsables sportifs ont mis en avant le rôle du football et d’autres sports internationaux pour rendre le monde meilleur.

Lire l'article complet © Nations Unies - lundi 6 avril 2026