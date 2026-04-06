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Iran : l’AIEA alerte sur un risque d’accident nucléaire après une frappe à 75 mètres de la centrale de Bouchehr

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé lundi que des frappes récentes ont touché des zones situées à proximité immédiate de la centrale nucléaire de Bouchehr, dans le sud de l’Iran, sans toutefois endommager l’installation.


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