Réseaux sociaux : les neurosciences expliquent la vulnérabilité des adolescents
par Salima Kerai, Research Fellow, Centre for Global Child Health, The Hospital for Sick Children; Adjunct Faculty, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto
Les géants de la tech vivent un tournant similaire à celui qu’a connu l’industrie du tabac. Pour réglementer les réseaux sociaux, nous devons comprendre le fonctionnement du cerveau des adolescents.
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- lundi 6 avril 2026