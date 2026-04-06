Politiques climatiques : comment convaincre les électeurs centristes et obtenir des majorités ?
par Loïc Berger, Chercheur CNRS, LEM (UMR 9221), IÉSEG School of Management
Thomas Epper, Professeur, University of Zurich
Uyanga Turmunkh, Associate Professor in Economics, IÉSEG School of Management
Mesures climatiques : 33 % des électeurs européens n’y sont ni favorables ni opposés par principe. Leur soutien dépend de la manière dont les politiques sont conçues et peut faire basculer les majorités.
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- lundi 6 avril 2026