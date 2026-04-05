Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Rapprochement entre l’art et le monde du luxe : qui se sert de qui ? Et pour quoi faire ?

par Benoit Heilbrunn, Professeur de marketing, ESCP Business School
Entre le monde du luxe et celui de l’art, les ponts sont de plus en plus nombreux. Que vont chercher les groupes du luxe dans les musées ? Qu’y gagnent-ils réellement ? Et, surtout, comment analyser ce rapprochement entre deux univers autrefois séparés ?

Fondations d’art contemporain, expositions patrimoniales, collaborations artistiques, flagships conçus comme des musées… Le rapprochement entre luxe et art constitue aujourd’hui une infrastructure majeure du capitalisme culturel. La Fondation Louis-Vuitton à Paris, la Fondazione Prada à Milan, la Pinault Collection…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Corps vieillissants, désirs vivants : une révolution discrète se joue sur les écrans
~ En Espagne, des milliers de tonnes de fruits et légumes ne sont jamais récoltées et pourrissent dans les champs
~ Les adolescentes, plus insatisfaites de leur corps que les garçons : ce que révèle une étude sur 300 000 données
~ Qui est visé par la guerre : le régime islamique ou l’Iran en tant que tel ?
~ La Convention sur l’interdiction des mines permet des avancées malgré les obstacles
~ Comment Taïwan en est venu à dominer l’industrie mondiale des semi-conducteurs
~ L’histoire hors norme de Mabel Stark, la plus célèbre dresseuse de tigres des États-Unis
~ Couper des arbres pour planter du cacao ? Une étude au Nigeria révèle les risques cachés de la déforestation pour les producteurs eux-mêmes
~ Grippe aviaire et autres zoonoses : une prévention plus durable grâce à l’agroécologie ?
~ Ce que les frappes iraniennes sur des centres de données Amazon changent — ou non — à la conduite de la guerre
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter