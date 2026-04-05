La Convention sur l’interdiction des mines permet des avancées malgré les obstacles

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux démineurs testaient le sol afin d’en retirer des mines terrestres antipersonnel près de Lasinja, un village situé à 40 kilomètres au sud de Zagreb, en Croatie, le 29 mai 2013. © 2013 Sipa via AP Images Depuis les conflits des années 1990 dans les Balkans, la Croatie a souffert du fléau des mines terrestres antipersonnel, qui ont tué des centaines de civils et rendu des milliers d’hectares de terres inaccessibles en raison de la contamination. En mars, le pays a enfin célébré son statut de territoire exempt de mines, à l’issue d’une campagne de déminage de…



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