Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La Convention sur l’interdiction des mines permet des avancées malgré les obstacles

par Human Rights Watch
Click to expand Image Deux démineurs testaient le sol afin d’en retirer des mines terrestres antipersonnel près de Lasinja, un village situé à 40 kilomètres au sud de Zagreb, en Croatie, le 29 mai 2013. © 2013 Sipa via AP Images Depuis les conflits des années 1990 dans les Balkans, la Croatie a souffert du fléau des mines terrestres antipersonnel, qui ont tué des centaines de civils et rendu des milliers d’hectares de terres inaccessibles en raison de la contamination. En mars, le pays a enfin célébré son statut de territoire exempt de mines, à l’issue d’une campagne de déminage de…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Rapprochement entre l’art et le monde du luxe : qui se sert de qui ? Et pour quoi faire ?
~ Corps vieillissants, désirs vivants : une révolution discrète se joue sur les écrans
~ En Espagne, des milliers de tonnes de fruits et légumes ne sont jamais récoltées et pourrissent dans les champs
~ Les adolescentes, plus insatisfaites de leur corps que les garçons : ce que révèle une étude sur 300 000 données
~ Qui est visé par la guerre : le régime islamique ou l’Iran en tant que tel ?
~ Comment Taïwan en est venu à dominer l’industrie mondiale des semi-conducteurs
~ L’histoire hors norme de Mabel Stark, la plus célèbre dresseuse de tigres des États-Unis
~ Couper des arbres pour planter du cacao ? Une étude au Nigeria révèle les risques cachés de la déforestation pour les producteurs eux-mêmes
~ Grippe aviaire et autres zoonoses : une prévention plus durable grâce à l’agroécologie ?
~ Ce que les frappes iraniennes sur des centres de données Amazon changent — ou non — à la conduite de la guerre
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter