Comment Taïwan en est venu à dominer l’industrie mondiale des semi-conducteurs
par Robyn Klingler-Vidra, Vice Dean, Global Engagement | Associate Professor in Political Economy and Entrepreneurship, King's College London
Pourquoi Taïwan domine-t-il aujourd’hui l’industrie mondiale des semi-conducteurs ? De la création de TSMC aux investissements publics massifs dans la recherche et la formation d’ingénieurs, l’histoire de cette réussite repose sur plusieurs décennies de stratégie industrielle.
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- samedi 4 avril 2026