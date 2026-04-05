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Couper des arbres pour planter du cacao ? Une étude au Nigeria révèle les risques cachés de la déforestation pour les producteurs eux-mêmes

par Olly Owen, Research Affiliate, Anthropology, University of Oxford
Zoe Brown, Doctoral Researcher in the Department of Biology., University of Oxford
Face à la flambée du prix du cacao, de nouvelles plantations s’étendent dans les zones forestières tropicales. Mais des recherches menées au Nigeria montrent que conserver des arbres peut être utile… et rentable.La Conversation


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