Couper des arbres pour planter du cacao ? Une étude au Nigeria révèle les risques cachés de la déforestation pour les producteurs eux-mêmes
par Olly Owen, Research Affiliate, Anthropology, University of Oxford
Zoe Brown, Doctoral Researcher in the Department of Biology., University of Oxford
Face à la flambée du prix du cacao, de nouvelles plantations s’étendent dans les zones forestières tropicales. Mais des recherches menées au Nigeria montrent que conserver des arbres peut être utile… et rentable.
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- samedi 4 avril 2026