Ce que les frappes iraniennes sur des centres de données Amazon changent — ou non — à la conduite de la guerre
par Dennis Murphy, Ph.D. Student of International Affairs, Georgia Institute of Technology
L’intelligence artificielle est devenue un outil central des opérations militaires, notamment pour l’armée des États-Unis. Les centres de données qui la font fonctionner, principalement basés dans la région du Golfe, constituent donc des infrastructures cruciales. Et comme tout dispositif critique, ils deviennent des cibles potentielles en temps de guerre.
Le 1er mars 2026, peu avant l’aube, des drones iraniens ont visé deux…
Lire l'article complet
© La Conversation
- samedi 4 avril 2026