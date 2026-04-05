Enlèvements et tortures sur la route migratoire vers l'Arabie saoudite

Un Éthiopien raconte comment il a été torturé par des trafiquants d’êtres humains alors qu’il partait à la recherche de son neveu sur une route migratoire désormais tristement célèbre, reliant la Corne de l’Afrique à l’Arabie saoudite en passant par le Yémen.



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