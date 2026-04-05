Mines antipersonnel : l’inquiétant retour d’une arme que le droit avait bannie

par Julia Grignon, Professeure associée, directrice de la Clinique de droit international d’Assas, Université Paris-Panthéon-Assas

Célia Aubry, Doctorante au Centre Thucydide et au Centre de Recherche sur les Droits de l'Homme et le Droit Humanitaire, Université Paris-Panthéon-Assas