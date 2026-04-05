Pourquoi doubler la rémunération des livreurs n'a pas augmenté leurs revenus à Seattle
par Andrew Garin, Associate Professor of Economics, Carnegie Mellon University
Brian K. Kovak, Professor of Economics and Public Policy, Carnegie Mellon University
Yuan An, Ph.D. Student, Carnegie Mellon University
À Seattle, une loi a doublé la rémunération de base des livreurs des plateformes. Mais une étude montre que leurs revenus mensuels n'ont presque pas bougé.
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© La Conversation
- vendredi 3 avril 2026