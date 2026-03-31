États-Unis : Nouvelle attaque illégale contre un bateau

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le Secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, photographié au Capitole, siège du Congrès à Washington, le 7 janvier 2026. © 2026 Francis Chung/Politico via AP Photo (Washington, 31 mars 2026) – La dernière frappe menée par les États-Unis contre un bateau dans la mer des Caraïbes, qui aurait fait quatre morts, s’inscrit dans le cadre d’un recours répété à la force létale en dehors d’un contexte de conflit armé, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch ; cette pratique équivaut à une série d’exécutions extrajudiciaires.Le 25 mars, le Commandement…



Lire l'article complet