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États-Unis : Nouvelle attaque illégale contre un bateau

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le Secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, photographié au Capitole, siège du Congrès à Washington, le 7 janvier 2026.  © 2026 Francis Chung/Politico via AP Photo (Washington, 31 mars 2026) – La dernière frappe menée par les États-Unis contre un bateau dans la mer des Caraïbes, qui aurait fait quatre morts, s’inscrit dans le cadre d’un recours répété à la force létale en dehors d’un contexte de conflit armé, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch ; cette pratique équivaut à une série d’exécutions extrajudiciaires.Le 25 mars, le Commandement…


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© Human Rights Watch -
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