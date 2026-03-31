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Israël : Adoption d’un projet de loi discriminatoire sur la peine de mort

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le siège de la Knesset (parlement israélien) à Jérusalem, photographié le 19 mars 2025. © 2025 Jaap Arriens/NurPhoto via AP (Beyrouth) – Le 30 mars, le Parlement israélien (Knesset) a adopté un projet de loi discriminatoire élargissant le recours à la peine de mort pour les infractions liées au terrorisme, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. La formulation de ce texte indique clairement que cette loi s’appliquerait principalement, voire exclusivement, à des Palestiniens.Dans le cadre du système judiciaire civil israélien, le projet de loi prévoit…


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© Human Rights Watch -
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