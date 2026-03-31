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Le déminage en mer : une mission dangereuse et difficile

Le déminage des mines posées en mer peut constituer une entreprise « extrêmement difficile et très dangereuse », selon un expert de l'ONU dans ce domaine.


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© Nations Unies -
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