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Trois Casques bleus tués au Liban en 24 heures

Alors que la guerre au Moyen-Orient dure depuis maintenant un mois, trois Casques bleus de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) ont été tués et trois autres blessés au cours des dernières 24 heures dans le sud du pays, dans le contexte des hostilités entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.


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© Nations Unies -
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