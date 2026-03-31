Il faut aider les pays en développement à obtenir les financements dont ils ont besoin

Les pays en développement se voient privés, en raison de coûts prohibitifs, des financements abordables dont ils ont désespérément besoin pour leur développement durable, les notations de crédit surestimant souvent le risque et négligeant le potentiel économique à long terme, a déclaré l'ONU lundi.



Lire l'article complet