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Observatoire des droits humains

La culture populaire japonaise contient beaucoup de contenu sexuel, alors que l’éducation sexuelle reste insuffisante.

par Miora Rajaoharifetra
Le défi du Japon consiste à concilier le souhait de préserver l’expression créative et érotique avec la nécessité de garantir que les espaces publics respectent la diversité et les différences entre les individus.


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