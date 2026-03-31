Face aux stratégies d’évitement scolaire des parents, les collèges contre-attaquent
par Lisa d’Argenlieu, Doctorante en management, Université Paris Dauphine – PSL
Denis Guiot, Professeur de marketing, Université Paris Dauphine – PSL
Sarah Benmoyal Bouzaglo, Professeure des Universités, Université Paris Cité
Loin d’être démunis face aux logiques de marché scolaire qui se développent sous la pression des parents d’élèves, les collèges développent de vraies stratégies de marque.
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- mardi 31 mars 2026