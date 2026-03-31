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Observatoire des droits humains

Décarboner, mais à quel prix ? La transition énergétique face aux droits autochtones

par Emmanuelle Champion, Professor, Université TÉLUQ
La transition énergétique s’accélère. Mais sur les territoires où s’extraient les minéraux qui la rendent possible, une autre question s’impose : celle du consentement des peuples autochtones.

Dans les discours politiques, médiatiques et même scientifiques, la transition énergétique est souvent présentée comme une trajectoire évidente et linéaire : il suffirait de remplacer les énergies fossiles par des renouvelables, d’électrifier les usages et d’innover technologiquement pour décarboner nos économies.

La décarbonation apparaît ainsi comme un impératif…La Conversation


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