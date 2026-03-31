Décarboner, mais à quel prix ? La transition énergétique face aux droits autochtones
par Emmanuelle Champion, Professor, Université TÉLUQ
La transition énergétique s’accélère. Mais sur les territoires où s’extraient les minéraux qui la rendent possible, une autre question s’impose : celle du consentement des peuples autochtones.
Dans les discours politiques, médiatiques et même scientifiques, la transition énergétique est souvent présentée comme une trajectoire évidente et linéaire : il suffirait de remplacer les énergies fossiles par des renouvelables, d’électrifier les usages et d’innover technologiquement pour décarboner nos économies.
La décarbonation apparaît ainsi comme un impératif…
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- mardi 31 mars 2026