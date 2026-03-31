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Observatoire des droits humains

Israël et territoire palestinien occupé. La loi relative à la peine de mort nouvellement adoptée doit être abrogée

par Amnesty International
Les autorités israéliennes doivent de toute urgence abroger les modifications législatives étendant l’application de la peine de mort par Israël adoptées le 30 mars 2026 par une majorité de 62 membres de la Knesset, a déclaré Amnesty International. « Le 30 mars 2026, dans une démonstration publique de cruauté, de discrimination et de mépris absolu pour les droits humains, […] The post Israël et territoire palestinien occupé. La loi relative à la peine de mort nouvellement adoptée doit être abrogée appeared first on Amnesty International. ]]>


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