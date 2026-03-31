Élections 2026 : Georges Goma portera les couleurs de Québec solidaire dans Charlesbourg

Montréal, le 29 mars 2026 – Québec solidaire est fier d’annoncer quesera le candidat solidaire dans la circonscription de Charlesbourg. Chercheur, analyste politique et professeur chevronné,apporte au parti une expertise reconnue en sociologie, en démographie et en politiques publiques, ainsi qu’un engagement de longue date pour la justice sociale et le développement communautaire. Résident de la région de Québec, il est déterminé à mettre son expertise au service d’un projet de société plus juste, écologique et solidaire.

« La région de Québec a besoin de voix qui allient rigueur et engagement sur le terrain. Avec l’arrivée de Georges, nous accueillons un fin connaisseur des enjeux sociaux et démographiques, tant par son rôle de professeur que par son engagement bénévole au sein de la communauté de Charlesbourg. C’est une candidature qui vient renforcer notre capacité à proposer des solutions concrètes, adaptées aux réalités des Québécoises et des Québécois sur l’ensemble du territoire. », a déclaré Etienne Grandmont, député solidaire de Taschereau, aux côtés de Georges Goma lors de l’investiture de ce dernier.

« Face à un néolibéralisme qui brise nos liens sociaux, je me présente avec Québec solidaire pour faire de Charlesbourg un bastion de résistance et de solidarité. Mon engagement est clair , je souhaite que nous protégions nos forêts, que nous garantissons la dignité de nos aînés et de valoriser l’immigration comme une force collective. Comprenez-moi, je ne viens pas vous parler de théorie, mais de solutions concrètes pour lutter contre l’inflation, humaniser le maintien à domicile et protéger notre biodiversité. Il est plus que temps que le peuple remette enfin les mains sur le gouvernail du pouvoir, et ça, c’est avec Québec solidaire que ça se passe » a affirmé avec fierté Georges Goma.

« En tant qu’ancien enseignant au Cégep, ça me fait grand plaisir d’accueillir Georges Goma dans notre équipe solidaire de la Capitale-Nationale. Georges est un candidat qui connaît de l’intérieur les défis de notre système d’éducation, et qui souhaite le renforcer à sa juste valeur. Mais au-delà de l’éducation, c’est aussi un fier indépendantiste qui a une fine analyse des enjeux politiques internationaux. Son parcours incarne cette alliance entre rigueur intellectuelle et engagement politique » a souligné Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.

Un professeur au service de sa communauté

Titulaire d’un doctorat en sociologie et démographie de l’Université Paris 5, M. Goma possède une solide expérience académique et de terrain. Depuis 2019, il est chargé de cours à l’UQAT et à l’UQAR, où il enseigne notamment les enjeux de citoyenneté, les inégalités socio-économiques et les politiques sociales. Son parcours inclut également une contribution majeure à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (2019-2021), où il a œuvré comme agent de recherche et de liaison, participant à l’analyse comparative des systèmes internationaux de protection de l’enfance.

Engagé bénévolement depuis plusieurs années, il est chroniqueur radio à CKRL dans l’émission Les Matins Éphémères, où il aborde des sujets culturels, politiques et écologiques. Il siège également comme intervenant bénévole auprès de l’organisme Solidarité enfants d’ici et d’ailleurs (SEIA) depuis 2023. Son engagement politique remonte à 2018, lorsqu’il fut candidat pour Québec solidaire dans la circonscription de Lévis.

Son ancrage dans la région de la Capitale-Nationale est marqué par son rôle actuel de professeur suppléant à la Commission scolaire de la Capitale et son implication passée comme collaborateur scientifique pour la Ville de Lévis, où il a contribué à l’élaboration d’une politique de développement social et communautaire.