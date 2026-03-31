Iran : L’armée intensifie l’enrôlement d'enfants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux membres des forces de sécurité iraniennes, debout sur le toit d'un véhicule blindé, surveillaient leurs environs dans une rue de Téhéran, le 21 mars 2026. © 2026 AFP via Getty Images (Beyrouth) – Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran mène actuellement une campagne visant à recruter des enfants dès l’âge de 12 ans pour qu’ils s’engagent volontairement en tant que « combattants pour la défense de la patrie », a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le recrutement et l’utilisation d’enfants à des fins militaires constituent une violation…



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