Israël. L’attaque de missile lancée par l’Iran, qui a tué neuf civil·e·s «doit donner lieu à une enquête pour crime de guerre»

par Amnesty International

Une frappe de missile menée par les autorités de la République islamique d’Iran contre la ville israélienne de Beit Shemesh, qui a tué neuf civil·e·s – notamment quatre adolescent·e·s -, doit donner lieu à une enquête pour crime de guerre, a déclaré Amnesty International dans une nouvelle enquête. La frappe, survenue juste avant 14 heures, heure locale, le […] The post Israël. L’attaque de missile lancée par l’Iran, qui a tué neuf civil·e·s «doit donner lieu à une enquête pour crime de guerre» appeared first on Amnesty International. ]]>



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