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Observatoire des droits humains

États-Unis/Iran/Israël : Les dirigeants doivent respecter le droit de la guerre

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une femme iranienne contemplait les décombres de son appartement détruit dans le quartier de Shahrak-e Gharb, à Téhéran, le 21 mars 2026 ; les États-Unis et Israël ont mené plusieurs frappes contre l’Iran à partir du 28 février 2026.  © 2026 Majid Saeedi/Getty Images Letter to Ambassador Waltz-30 March 2026.pdf Letter to Secretary Hegseth - 30 March 2026 Letter to Iranian Ambassador Ali Bahreini - 30 March 2026 Letter to Prime Minister Katz - 30 March 2026 (Washington, 30 mars 2026) – Les hauts responsables des États-Unis,…


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© Human Rights Watch -
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