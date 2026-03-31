Iran : Utilisation illégale d'armes à sous-munitions contre Israël

par Human Rights Watch

#hrw-charts-data-view--israel .max-w-report { max-width: 100%; } #hrw-charts-data-view--israel .report-body { margin-bottom: 2rem; } Click to expand Image Des traînées de missiles tirés depuis l'Iran, et suspectés d’être équipés de sous-munitions, étaient visibles dans le ciel au-dessus du centre d'Israël, dans la nuit du 5 mars 2026. © 2026 Ohad Zwigenberg/AP Photo (Beyrouth, 30 mars 2026) – Le gouvernement iranien a utilisé à plusieurs reprises des armes à sous-munitions, intrinsèquement indiscriminées, lors de tirs de missiles balistiques vers Israël depuis le…



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