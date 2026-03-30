Plus de preuves, mais pas plus de justice : les limites des technologies visuelles dans les affaires de droits de la personne
par Kamari Maxine Clarke, Full Professor, University of Toronto
Jennifer Burrell, Professor, Anthropology, Latin American, Caribbean and US Latino Studies, University at Albany, State University of New York
Sara Kendall, Reader (Associate Professor) in International Law, Kent Law School
La « révolution des preuves » ne débouche pas toujours sur la justice, car les tribunaux écartent souvent les informations recueillies par les familles et les communautés.
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- lundi 30 mars 2026