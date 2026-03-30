Handicap et accès à la culture : quand le metal devient vecteur d’inclusion
par Emilie Ruiz, Maitre de conférences HDR, Université Savoie Mont Blanc
Corentin Charbonnier, Docteur en Anthropologie, Université de Tours
Que signifie réellement l’« inclusion » dans un événement culturel singulier comme le Hellfest, le célèbre festival de metal ? Récit d’une expérimentation en cocréation entre les organisateurs de l’événement et des personnes en situation de handicap.
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- lundi 30 mars 2026