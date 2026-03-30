Forêts et plantations de palmiers à huile peuvent-elles vraiment coexister ? Des résultats prometteurs en provenance de Bornéo
par Alain Rival, Agronome. Agrosystèmes Biodiversifiés,, Cirad
Denis Fabre, Chercheur en écophysiologie (PhD), Cirad
Marc Ancrenaz, Research Fellow, Cardiff University
Philippe Guizol, Researcher, Cirad
Longtemps accusée de détruire les forêts tropicales, la culture du palmier à huile évolue. À Bornéo, l’agroforesterie concilie production, biodiversité et climat.
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- lundi 30 mars 2026