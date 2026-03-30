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Observatoire des droits humains

Les éjaculations fréquentes amélioreraient la qualité du sperme, selon une nouvelle étude

par Rebecca Dean, Research Fellow, Department of Biology, University of Oxford
Irem Sepil, Lecturer in Evolutionary Biology, University of Oxford
Krish Sanghvi, PhD Candidate, Department of Biology, University of Oxford
On savait que la qualité du sperme déclinait avec les années. De nouveaux travaux révèlent que les spermatozoïdes s’altèrent également durant les périodes d’abstinence, ce qui pourrait avoir des conséquences en matière de fertilité.

En matière de reproduction, la biologie féminine est souvent vue comme un implacable compte à rebours. Les femmes naissent en effet avec une réserve d’ovocytes qui durera leur vie entière. Cela signifie que l’âge d’une femme et celui de ses ovocytes coïncident généralement. Autrement dit, plus une femme avance en âge, plus ses ovocytes…La Conversation


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