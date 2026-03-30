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Guinée : une crise de liquidité transformée en crise de confiance

par Amath Ndiaye, enseignant-chercheur, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Depuis neuf mois, la Guinée est confrontée à de fortes tensions de liquidité qui perturbent le fonctionnement du système bancaire et alimentent l’inquiétude des acteurs économiques.

Pour comprendre les origines de cette crise et ses implications, The Conversation Africa a interrogé l’économiste Amath Ndiaye. Il analyse les mécanismes qui ont conduit à cette situation, les fragilités qu’elle révèle et les mesures susceptibles…La Conversation


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