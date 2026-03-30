Quand l’IA trahit les identités professionnelles
par Youssef Souak, PhD - Assistant Professeur- INSEEC Business School, INSEEC Grande École
Claudia-Roxana RUSU, Professeure assistante, ESSCA School of Management
Demba Ousmane DIOUF, Professeur assistant en marketing, PSB Paris School of Business
L’IA est un outil qui finit par changer celles et ceux qui l’utilisent. En particulier, c’est l’identité professionnelle des personnes qui est affectée. Notamment celle des plus jeunes.
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- lundi 30 mars 2026