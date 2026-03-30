Écouter résonner les crises dans les parcours de vie de deux entrepreneuses : découvrir l’impact d’une lecture sensible au long cours

par Julie Tixier, Maîtresse de Conférences en sciences de gestion, Université Gustave Eiffel

Amélie Notais, Maîtresse de Conférences en Sciences de Gestion, Le Mans Université