Écouter résonner les crises dans les parcours de vie de deux entrepreneuses : découvrir l’impact d’une lecture sensible au long cours
par Julie Tixier, Maîtresse de Conférences en sciences de gestion, Université Gustave Eiffel
Amélie Notais, Maîtresse de Conférences en Sciences de Gestion, Le Mans Université
Le parcours de deux entrepreneuses montre à quel point celui-ci est indissociable de la notion de crise. Traverser une crise, c’est un moyen de se transformer et de transformer son projet.
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- lundi 30 mars 2026