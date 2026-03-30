Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ce qui conduit les Français à pousser les portes d’un tiers-lieu

par Guillaume Denos, Maître de Conférence, Université d’Angers
Ces espaces de sociabilité séduisent autant par leur convivialité que par leurs nombreuses activités. Explication avec les témoignages d’usagers et d’usagères de trois tiers-lieux en France.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Guinée : une crise de liquidité transformée en crise de confiance
~ De la salle de sport à la mâchoire : ce que le « looksmaxxing » révèle sur la masculinité moderne
~ Robots, IA, numérique : et si les syndicats accéléraient la transformation technologique ?
~ Quand l’IA trahit les identités professionnelles
~ Écouter résonner les crises dans les parcours de vie de deux entrepreneuses : découvrir l’impact d’une lecture sensible au long cours
~ Comment les managers marketing utilisent la cocréation pour reprendre le pouvoir
~ Monde. La FIFA et les pays hôtes de la Coupe du monde doivent empêcher que le tournoi devienne une menace pour les fans et les populations
~ Instagram et YouTube reconnus responsables d’addiction dans un procès historique aux États-Unis
~ IA et métacognition : savoir quand on peut faire confiance, ou non, à la machine n’est pas toujours évident
~ « Fluxuat » nec mergitur : géopolitique des flux et conflits maritimes contemporains
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter