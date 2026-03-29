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Observatoire des droits humains

Instagram et YouTube reconnus responsables d’addiction dans un procès historique aux États-Unis

par Rob Nicholls, Senior Research Associate in Media and Communications, University of Sydney
Aux États-Unis, un procès inédit vient de reconnaître la responsabilité d’Instagram et de YouTube dans l’addiction d’une jeune utilisatrice. Un verdict qui pourrait marquer un tournant juridique pour les géants des réseaux sociaux.La Conversation


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