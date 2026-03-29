Ces PFAS qui échappent à la surveillance environnementale
par Yann Aminot, Biogéochimiste des contaminants organiques, Ifremer
Ninon Serre, Docteure en chimie environnementale, Ifremer
Comme bon nombre de polluants, les PFAS atteignent souvent les mers et les océans. Beaucoup ne font pas l’objet de réglementations alors qu’ils sont observés à des taux élevés dans les écosystèmes marins sans que leurs effets soient connus, révèlent des travaux inédits.
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- dimanche 29 mars 2026