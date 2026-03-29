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Observatoire des droits humains

Qui veut encore devenir prof ? Ce qu’une approche internationale nous dit de la « crise des vocations » enseignantes

par Fernando Nunez-Regueiro, Chercheur en sciences de l'éducation, Université Grenoble Alpes (UGA)
Plus l’accès à l’enseignement supérieur se développe, moins le métier enseignant paraît attractif alors même que les besoins en professeurs augmentent. Regard sur ce paradoxe.La Conversation


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