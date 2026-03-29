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Des maisons en corail parsèment le Pacifique et les chercheurs savent désormais quand elles ont été construites.

par James L. Flexner, Senior Lecturer in Historical Archaeology and Heritage, University of Sydney
Dans l’archipel des Gambier, des maisons en corail construites au XIXᵉ siècle racontent une histoire peu connue de la colonisation missionnaire dans le Pacifique.La Conversation


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