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Syrie : les violences de Souweïda en juillet 2025 pourraient constituer des crimes de guerre

Des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité pourraient avoir été commis lors des violences qui ont secoué la province syrienne de Souweïda en juillet dernier, faisant plus de 1.700 morts, ont indiqué vendredi des enquêteurs indépendants des Nations Unies. 


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© Nations Unies -
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