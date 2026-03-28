Détroit d’Ormuz : l’ONU propose d’élaborer un dispositif pour faciliter le commerce des engrais

Alors que la guerre au Moyen-Orient qui dure depuis quatre semaines menace de s'intensifier et que les perturbations du commerce par le détroit d’Ormuz ont des conséquences mondiales, le chef de l’ONU a proposé vendredi d’élaborer un dispositif pour faciliter le commerce des engrais, qui ont un rôle crucial pour la production alimentaire dans le monde.



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