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Détroit d’Ormuz : l’ONU propose d’élaborer un dispositif pour faciliter le commerce des engrais

Alors que la guerre au Moyen-Orient qui dure depuis quatre semaines menace de s'intensifier et que les perturbations du commerce par le détroit d’Ormuz ont des conséquences mondiales, le chef de l’ONU a proposé vendredi d’élaborer un dispositif pour faciliter le commerce des engrais, qui ont un rôle crucial pour la production alimentaire dans le monde.


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© Nations Unies -
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