Des personnels soignants se mobilisent pour défendre l’hôpital public
par Ludivine Perray-Redslob, Professeure associée en comptabilité, EM Lyon Business School
Agathe Morinière, Enseignante-chercheuse, Université de Montpellier
Nathalie Clavijo, Docteure en sciences de gestion, TBS Education
Face à l’érosion de l’hôpital public, des soignants ont multiplié des formes de mobilisations originales pour rappeler que le soin n’est pas une marchandise mais un pilier de la société.
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- samedi 28 mars 2026