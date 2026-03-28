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Observatoire des droits humains

Vendeurs de drogue sur le « darknet » : des entrepreneurs très bien organisés

par Camille Roucher, Doctorant contractuel en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine
Derrière l’imaginaire d’un darknet chaotique, une enquête révèle que les vendeurs de drogue adoptent les codes du commerce légal et se perçoivent en entrepreneurs.La Conversation


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