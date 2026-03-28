La perte d’un journaliste au Burundi

par Human Rights Watch

Human Rights Watch déplore le décès du journaliste burundais Jackson Bahati, mort subitement à l’âge de 55 ans le 16 mars 2026. Click to expand Image Jackson Bahati. © Privée Bahati était une figure incontournable du journalisme au Burundi. Écrivain et présentateur talentueux, il était guidé par une curiosité innée et un profond amour pour son pays. Tout au long de sa carrière qui s’est étendue sur plusieurs dizaines d’années, Bahati a interviewé de nombreuses victimes et témoins d’abus des droits humains avec bienveillance et compassion, leur permettant ainsi de s’exprimer…



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