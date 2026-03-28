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Au Liban, un déplacement massif, soudain et chaotique

La rapidité et l’ampleur des déplacements de population au Liban dus au conflit entre le Hezbollah pro-iranien et Israël sont « stupéfiantes », ont alerté vendredi des agences des Nations Unies, relevant qu’en moyenne 19.000 enfants sont déplacés chaque jour.


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© Nations Unies -
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